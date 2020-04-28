Погибший в Прилуках 14-летний Денис Чаленко, которого якобы сбил поезд, на самом деле мог быть застреленным.

Об этом заявляет адвокат семьи умершего Владимир Билык, говорится в сюжете ТСН. По его словам, на куртке парня было видно отверстия на спине, вероятно от пули, а в том же месте у него была раздроблена кость лопатки.

Дениса Чаленко могли застрелить

"Действительно, на куртке есть сквозное повреждение, которое, возможно, свидетельствует об огнестрельном ранении. Если мы увидим куртку, то она вся разорвана со спины. Когда делали следственный эксперимент, куртка не зацепилась. Дело тормозится. Полиция знает, кто является убийцей", – заявил адвокат.

На недостоверность версии о сбивания поездом, указывают следственные эксперименты. Однако правоохранители до сих пор заявляют, что не нашли следов избиения на теле парня, и считают это несчастным случаем.

Родители отмечают, что дело умышленно затягивается, и обратились к президенту и генпрокурору с просьбой лично проконтролировать дело.

"Я обращаюсь к генеральному прокурору, к президенту, чтобы обратили внимание. Завтра за ребенком будет полгода. Чтобы людям просто уделяли внимание, чтобы работали органы", – сказал отец погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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