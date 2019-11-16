Загадочная гибель подростка на Черниговщине: в полиции сообщили новые детали

Правоохранители в течении недели (11-16 ноября) провели 17 экспертиз по расследованию смерти 14-летнего Дениса Чаленко, найденного мертвым на железнодорожных путях в Прилуках (Черниговщина).

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба НП. Он заверил в готовности полицейских"объективно и беспристрастно расследовать это дело, приняв во внимание всю информацию, предоставленную участниками процесса".

"За эту неделю проведено 17 дополнительных осмотров места происшествия. По их результатам изъято много вещественных доказательств: начиная с одежды и заканчивая предметами, которые изымали как сами следователи, так и родственники, которые предоставляли эти предметы для экспертиз", – сказал он.

Цуцкиридзе добавил, что полиция провела 6 следственных экспериментов с участием лиц, ставших очевидцами события – фельдшеров и работников полиции, которые выезжали на место происшествия. В ближайшее время состоится следственный эксперимент с участием отца погибшего.

Цуцкиридзе сообщил о привлечении местных полицейских к ответственности за нарушения, допущенные на начальном этапе установления причин и обстоятельств гибели подростка.

"У вас будет право ознакомиться с материалами уголовного производства. Ваш контроль за расследованием должен быть, но давить ни активистам, ни родственникам, ни СМИ на следственно-оперативную группу я не дам. Я заинтересован в эффективном расследовании", – обратился Цуцкиридзе к общественности.

На Черниговщине погиб школьник Коллаж

Напомним, результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти мальчика стала черепно-мозговая травма. Родные настояли, что это – свидетельство убийства, а не следы от колес поезда, как предположили в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!