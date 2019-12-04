Найденного на рельсах в Прилуках подростка убили: обнародованы результаты экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 14-летний Денис Чаленко из Прилук, вокруг смерти которого разгорелся скандал, погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.
Следовательно, была опровергнута версия следствия о несчастном случае с попаданием под поезд. Об этом со ссылкой на начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе сообщает ТСН.
"Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", – поделился он.
Подростка из Прилук убили: обнародована экспертиза
По словам Цуцкиридзе, экспертиза зафиксировала у погибшего подростка переломы черепа и лица.
Ранее эксперты нашли у подростка под ногтями следы чужого эпителия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.
В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.
После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.
5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.
Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.
Правоохранители в течении недели (11-16 ноября) провели 17 экспертиз по расследованию смерти 14-летнего Дениса Чаленко.
Полицейские, расследующие резонансную гибель в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко, могли умышленно выдать убийство за несчастный случай. Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист Игорь Степанов.
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