Найденного на рельсах в Прилуках подростка убили: обнародованы результаты экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 14-летний Денис Чаленко из Прилук, вокруг смерти которого разгорелся скандал, погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.

Следовательно, была опровергнута версия следствия о несчастном случае с попаданием под поезд. Об этом со ссылкой на начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе сообщает ТСН.

"Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", – поделился он.

Подростка из Прилук убили: обнародована экспертиза

По словам Цуцкиридзе, экспертиза зафиксировала у погибшего подростка переломы черепа и лица.

Ранее эксперты нашли у подростка под ногтями следы чужого эпителия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram