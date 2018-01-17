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Деньги Януковича: стало известно о новой миллиардной конфискации

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Генеральная прокуратура планирует в первой половине 2018 года провести спецконфискацию еще трех миллиардов гривен средств беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Мы планируем еще три миллиарда гривен также спецконфисковать в первой половине этого года", - заявил Луценко.

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При этом он добавил, что не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия.

Как сообщал "Обозреватель", Луценко также заявил, что украинские суды вынесли 30 приговоров по делам спецконфискации 1,5 млрд долларов, украденных Януковичем и его ОПГ из государственного бюджет.

Персоны
Юрий ЛуценкоВиктор Янукович
Место
Украина
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