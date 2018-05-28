Деньги исчезают: в "ДНР" начался огромный ажиотаж

В банкоматах оккупированного террористами "ДНР" Донецка впервые за несколько последних дней появились деньги.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Радио Донбасс.Реалии", в донецких банкоматах не было денег с четверга, 24 мая. Сейчас люди спешат снять деньги с карточек, опасаясь, что они снова закончатся.

Когда в банкоматах закончились наличные, террористы объяснили это техническими работами и на следующий день объявили о возобновлении работы системы. Однако деньги появились лишь ненадолго в субботу и снова исчезли, а у банкоматов тем временем образовались очереди.

В оккупированном Донецке работает только одно "банковское учреждение" - "Центральный республиканский банк". "ЦРБ" использует банкоматы, принадлежащие ранее частным и государственным украинским банкам и были захвачены пророссийскими силами.

В рабочем состоянии находится только часть АТМ. Из-за "ЦРВ" подконтрольные России группировки насчитывают пенсии и социальные выплаты жителям неподконтрольной территории. Для многих людей это единственный источник дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Донецке возникла еще одна проблема.