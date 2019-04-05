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"Деньги, а не патриоты": Прилепин цинично оправдал войну на Донбассе

1.3тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористов "ДНР", цинично заявил, что причиной любой войны являются не патриотические настроения, а финансовые интересы тех, кто ее развязывает.

Вместе с этим, он продолжил озвучивать пропагандистские штампы об "подвиге освобождения" Донбасса российскими оккупантами. Своими неадекватными размышлениями Прилепин поделился в интервью "Аргументам и фактам".

"В мире cегодня идет около 50 войн. Есть вещи, которые стоят больше жизни, — Бог, отечество, честь, память, дети. Если ставка — отречься от себя или сохранить главное и выиграть, мужественный человек идет до конца, а слабый сдается. За каждой войной стоят колоссальные финансовые и политические интересы, а вовсе не какие-то там милитаристы и патриоты, которым все неймется", — озвучил он абсолютно взаимоисключающие тезисы.

Что касается вторжения на Донбасс, то Прилепин и вовсе переложил ответственность за него на жителей охваченного войной региона.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

"Комсомольская правда"

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"На Донбассе была и продолжается "освободительная борьба" людей, которых насильно извлекли из "русского мира" и помещают в квазиукраинскую матрицу. Им это не нравилось и не нравится", — солгал писатель-террорист.

Кроме того, он выразил уверенность, что захват Россией украинских территорий войдет в историю как героическая страница, без которой анклавы террористов "Л/ДНР" не смогут существовать.

"Если будем помнить — останутся имена героев и песни, и будут книги. Если забудем… Я вообще не уверен, что страна сохранится, если будут всякий раз забывать такие вещи. Останется огромное пространство и несколько миллионов людей, сделавших выбор. Это очень много, понимаете? Очень много", — завершил циничный спич Прилепин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин заявил, что за последний месяц оккупанты на Донбассе понесли большие потери, чем за весь год. Он пожаловался на то, что боестолкновения на фронте практически не утихают.

Напомним, ранее террорист выразил уверенность в том, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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