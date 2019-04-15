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"Денежное сафари": соратник экс-главаря "ДНР" признался, зачем России Донбасс

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Соратник одного из первых главарей "ДНР" Игоря Гиркина, террорист "Прапор", признал, что Донбасс интересует оккупантов исключительно как источник для легкой наживы и разграбления.

Что касается идей "русского мира", то их озвучивают для прикрытия преступных действий перед местным населением. Фрагмент выступления боевика показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас по факту — это финансовая яма для российских мелких и средних коррупционеров, которые туда приходят и там сосут все. Многие вещи не доходят до людей, в той же армии. Все остается еще в Ростове", — возмутился террорист "ДНР".

Кроме того, он отметил, что жители ОРДЛО живут в постоянном страхе и ожидании расправ от "МГБ". Россияне же, тем временем, продолжают использовать разрушенный войной регион в личных корыстных целях.

"Сейчас собрали держиморд. Люди чиновничьи из России всех, от военных до гражданских, рассматривают как кормушку. Это денежное сафари", — признался оккупант.

"ДНР"

"ДНР"

"112 Украина"

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Его поддержал и ведущий пропагандистской программы, где "Прапор" делился откровениями о реальной жизни "Л/ДНР".

"Сейчас это непризнанная криминальная территория, куда кураторы московские наслали откровенный криминал. Вместо объединения "Л/ДНР" существует их разделение. И получается, что Донбасс попал в жуткую ловушку. Они фактически создали криминальную антиутопию вместо "русского мира", — удивленно сказал пособник оккупантов.

В свою очередь Цимбалюк обратил внимание, что некоторые признаки прозрение стали наблюдаться даже у тех, кто в первых рядах отправился воевать в Украину и грабить Донецк и Луганск.

"Несчастные бедные коллаборационисты. Россия им дала прекрасный урок, что происходит с теми, кто предает свою страну и подымает оружие против ее солдат. Как обычно, на помощь Украине приходит российская коррупция. Я вот думаю: если бы они не тырили все эти деньги, которые выделяют на возвращение Украины в стойло, нам было бы намного тяжелее", — с сарказмом подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой и Луганской области с конца 2018 года наблюдается дефицит продуктов. Еще в декабре местные жители стали сообщать в соцсетях, что в магазинах резко подорожал хлеб. Также люди жалуются на нехватку детских врачей и невозможность купить одежду, обувь и еду из-за заоблачных цен.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков)Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
ДНР
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Цимбашлюх правильно бандер тупыми считает))) Вы бандершлюхи его отловите, и в окоп засуньте, может поумнеет, если башню не высунет)))
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