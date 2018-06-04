Денег нет: вице-адмирал ВМС Украины заявил о проблемах

В госбюджете Украины нет средств в размере 1,361 миллиарда гривен, заявленных в 2017 году, на возобновление строительства корвета серии "Владимир Великий".

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, передает "Украинский милитарный портал". Он отметил, что программа строительства привлекает порядка 200 предприятий, на которых работает около 9 тысяч человек.

"Констатирую факт: вроде бы мужи государственные подписывают постановление, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", - заявил Воронченко.

Он добавил, что в связи с этим уже обратился к представителям власти, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы во втором полугодии текущего года средства были найдены.

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Согласно постановлению правительства "О внесении изменений в Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса "корвет" по проекту 58250" № 879 от 22 ноября с 2017 года планировалось возобновление финансирование строительства многоцелевого боевого корабля.

Программой предусматривалось, что первый корабль должен быть передан Военно-морским силам Украины уже в 2022 году.

Разработка проекта завершилась в 2008 году. В 2011-м началось строительство первого корабля, спуск на воду которого планировался к 2012-му.

До 2016 года было запланировано строительство около 10 кораблей данного проекта, но в итоге цифра снизилась до 4. В прошлом году сообщалось, что спуск первого корабля на воду должен произойти в 2022-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал с размещением ВСУ.