Юные "силовики": стало известно о новых издевательствах над детьми в Крыму

В оккупированной Керчи 8 июля отмечали День рыбака, установив на набережной рамки металлодетекторов.

Стоять на входе вместе с силовиками заставили и детей в форме российской детской организации "Юнармия", пишет Крым.Реалии.

Отмечается, что на входе у прохожих обыскивали сумки.

Кто стал инициатором привлечения детей к обеспечению безопасности на набережной, неизвестно.

Крым.Реалии

Крым.Реалии

Крым.Реалии

Крым.Реалии

Напомним, 1 июля 2018 года так называемое Министерство образования Крыма доложило об увеличении количества крымских детей и подростков, которые числятся в движении "Юнармия".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей.