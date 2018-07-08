Юные "силовики": стало известно о новых издевательствах над детьми в Крыму

В оккупированной Керчи 8 июля отмечали День рыбака, установив на набережной рамки металлодетекторов.
Стоять на входе вместе с силовиками заставили и детей в форме российской детской организации "Юнармия", пишет Крым.Реалии.
Отмечается, что на входе у прохожих обыскивали сумки.
Кто стал инициатором привлечения детей к обеспечению безопасности на набережной, неизвестно.
Крым.Реалии
Крым.Реалии
Крым.Реалии
Крым.Реалии
Напомним, 1 июля 2018 года так называемое Министерство образования Крыма доложило об увеличении количества крымских детей и подростков, которые числятся в движении "Юнармия".
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей.
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