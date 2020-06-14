Дело Злочевского: суд назначил подозреваемому залог в 40 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Киче, которого задержали при передаче взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства против бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Такое решение было принято 14 июня. Фигуранта арестовали на 60 суток (до 10 августа) с возможностью внесения залога в размере 40,3 млн грн (около $1,5 млн). Трансляция велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

В случае внесения залога суд обязал Кичу носить электронный браслет.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте и залоге в два раза больше, чем избрал суд.

Подозреваемый заявил, что он не собирал денег на взятку и не касался их, а передача средств проходила без его участия.

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