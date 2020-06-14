Дело Злочевского: суд назначил подозреваемому залог в 40 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Киче, которого задержали при передаче взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства против бывшего министра экологии Николая Злочевского.
Такое решение было принято 14 июня. Фигуранта арестовали на 60 суток (до 10 августа) с возможностью внесения залога в размере 40,3 млн грн (около $1,5 млн). Трансляция велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.
В случае внесения залога суд обязал Кичу носить электронный браслет.
Сторона обвинения ходатайствовала об аресте и залоге в два раза больше, чем избрал суд.
Подозреваемый заявил, что он не собирал денег на взятку и не касался их, а передача средств проходила без его участия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.
По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.
В НАБУ и САП заявили, что к закрытию дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора.
Офис генпрокурора начал служебное расследование в отношении своего сотрудника.