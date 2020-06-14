У фигуранта дела Злочевского обнаружили коронавирус – адвокат

У оного из подозреваемых, задержанных при при передаче взятки в $6 млн руководству НАБУ и САП за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского, обнаружен COVID-19.

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Такое заявление сделал адвокат подозреваемого Николая Ильяшенко, первого замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева передает "Судебный репортер".

Об этом юрист сообщил на заседании Высшего антикоррупционного суда по избрании подзащитному меры пресечения. Конкретного имени адвокат не назвал.

"Мне достоверно известно, что третий фигурант, по которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения... Он не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом", – отметил он.

Юрист сказал, что из-за коронавируса у фигуранта дела многие под угрозой заражения.

"Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью... Домашняя обсервациям путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее обследование на 14 суток", – заявил адвокат.

Заседание суда sudreporter.org

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