Дело "Запорожьеоблэнерго": Германия согласилась выдать Украине экс-нардепа Крючкова

Бывшего народного депутата, председателя правления холдинговой компании "Энергосеть", которая замешана в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрия Крючкова экстрадируют в Украину 15 апреля.

Об этом сообщил заместитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает "Слово и дело".

Он должен прилететь из Германии, где находился с момента объявления его в международный розыск, 15 апреля в 18:00.

Дмитрий Крючков epravda.com.ua

Напомним, летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ему инкриминируют хищение из государственного бюджета около 424 млн грн.

14 апреля 2018 года он был задержан в Германии. В мае 2018 Крючков заплатил 100 тысяч евро залога и вышел на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАБУ пообещали приобщить материалы журналистского расследования программы "Схемы" о коррупции в "Запорожьеоблэнерго" к открытому уголовному производству.

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