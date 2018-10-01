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Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

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Пострадавшие и родственники погибших в ДТП на улице Сумской в Харькове составили коллективную жалобу, рассказав о многочисленных нарушениях во время следствия, и попросили Администрацию президента взять дело на контроль.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк. Она опубликовала в Facebook фото обращения, которое подписали шесть человек.

"Пострадавшие в июле обратились с просьбой к Петру Порошенко как гаранту Конституции защитить их права и свободы, взять под личный контроль ход дела, проверить многочисленные нарушения, а в случае их подтверждения - привлечь виновных к ответственности", - написала журналистка.

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Среди подписавших - Оксана Евтеева, у которой в аварии погиб муж, а спустя неделю после ДТП в больнице от травм умерла сестра. Еще один обратившийся к Порошенко - Игорь Берченко, у которого в резонансной аварии умерла дочь.

В жалобе сказано, что с самого начала расследование аварии, жертвами которой стали шесть пешеходов, происходило с нарушениями действующего законодательства. К примеру, ни в одном протоколе не зафиксировано, что Алена Зайцева управляла Lexus без водительских прав, хотя камеры патрульных зафиксировали этот факт.

Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

Текст жалобы

facebook.com/tetyana.dotsyak

Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

Текст жалобы

facebook.com/tetyana.dotsyak

Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

Текст жалобы

facebook.com/tetyana.dotsyak

Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

Текст жалобы

facebook.com/tetyana.dotsyak

Также пострадавшие не понимают, почему ни оперативники, ни эксперты не смогли установить номер и марку автомобиля красного цвета, с которым Зайцева, предположительно, устроила гонки. Люди обращают внимание на то, что в центре Харькова, как правило, очень много людей и размещено много камер видеонаблюдения.

Отметим, в АП ответили, что дело о скандальном ДТП взято на контроль.

Дело Зайцевой-Дронова взял на контроль Порошенко: о чем попросили пострадавшие в смертельном ДТП

Напомним, в октябре 2017 года в Харькове столкнулись Lexus, за рулем которого была Зайцева, и Volkswagen, которым управлял второй подозреваемый Геннадий Дронов.

После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Зайцеву и Дронова заключили под стражу и до сих пор проводят расследование их вины.

При этом семья Зайцевой наняла уже третьего адвоката, услуги которого стоят больших денег, в то время как семьям погибших и пострадавших они предлагали по 50 тысяч гривен поскольку "больше нет".

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персоны
Петр ПорошенкоАлена Зайцева
Место
Украина
Объекты
Администрация ПрезидентаДТП ХарьковДТП ЗайцеваДТП
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Раз Авакян не справляется, придется гидранту дела расследовать
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http://snip.li/DpszH
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