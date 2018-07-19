Дело Вышинского: стало известно, что суд отобрал у пропагандиста

Херсонский городской суд отобрал у директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, движимое и недвижимое имущество.

Об этом говорится в решении суда. Правовой орган арестовал квартиру общей площадью 71,6 кв.м, нежилое здание гараж-эллинг общей площадью 67,9 кв.м.

Кроме того, у Вышинского отобрали машины: Mitsubishi Outlander коричневого цвета и Ssang Yong Actyon синего цвета. На соответствующее постановление может быть подана апелляционная жалоба в течение пяти суток с момента провозглашения.

Также, суд арестовал вещи, изъятые во время обыска в банковской ячейке директора "РИА Новости Украина". В частности, 226 900 долларов, 20 тысяч евро, 50 тысяч гривен, пистолет с боеприпасами и трудовые договора с МИА "Россия сегодня".

Напомним, 5 мая СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против директора издания открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

Кирилл Вышинский Sputnik Беларусь

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог. Он публично попросил лишить его гражданстваУкраины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.

3 июня его адвокат заявил, что квартиру Вышинского обокрали. СБУ во время обысков у него нашла договор с пропагандистской медиагруппой РФ "Россия Сегодня", в которую входит RT, $200 тысяч и пистолет.

В июле вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев готов рассмотреть возможность передачи России Вышинского и других заключенных, в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 13 сентября.