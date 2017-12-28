Дело Веремия: скандальный судья объяснил, почему отпустил Крысина

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык считает "абсолютно справедливым" условный приговор предводителю "титушек" Юрию Крысину – участнику нападения на журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом он заявил 28 декабря, сообщает "Громадське".

По словам Линныка, Крысин подтвердил, что вербовал "титушек", которые нападали на участников Евромайдана. Однако судья отметил, что в обвинительном акте этот факт не был указан.

"Он (Крысин – ред.) в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легких телесных", - сказал Линнык.

"Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения", - объяснил судья.

Он добавил, что считает условный срок "абсолютно справедливым".

"Да, по моему мнению, это решение абсолютно справедливое", - подытожил Линнык.

Как сообщал "Обозреватель", судья Олег Линнык приговорил предводителя "титушек" Юрия Крысина, участвовавшего в нападении на журналиста Вячеслава Веремия, к 4 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.