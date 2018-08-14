Дело в Крыме: раскрыта причина блокады Азовского моря Россией

Экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский считает, что блокируя Азовское море, Россия пытается давить на Украину для того, чтобы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

Свою точку зрения политик озвучил в эфире на телеканале "112 Украина", отметив, что недавно открытый Крымский мост не решит ключевую проблему оккупантов на полуострове.

"Основная проблема – это вода. И понятно, что Путин оказывает такое давление, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод им. Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия", - сказал он.

Жебривский напомнил, что из-за строительства моста уменьшилась тоннажность судов, которые проходят через Керченский пролив, а сейчас Россия фактически останавливает все корабли в регионе.

По словам экс-главы Донецкой ВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов а также обращения за помощью к международным партнерам.

"У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь. Я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский эксперт предрек захват Россией Азовского моря и Одессы.