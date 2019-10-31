Обвиняли в сокрытии коррупции в оборонке: ГПУ сняла подозрение с экс-детектива НАБУ

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по бывшему детективу НАБУ Евгению Завгороднему, которого подозревали в сокрытии хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом со ссылкой на ответ ГПУ в четверг, 31 октября, сообщает "Украинская правда".

"Принято решение о закрытии уголовного производства в отношении бывшего детектива НАБУ в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса", – заявили в прокуратуре.

С экс-детектива НАБУ сняли подозрение по делу "Укроборонпрома"

Отмечается, что прокурор закрыл производство в отношении Завгороднего еще 21 октября, но, как показывает документ Генпрокуратуры, ГБР продолжает досудебное расследование по делу о сокрытии преступления.

Подтвердил закрытие производства и сам Завгородний. Экс-детектив сообщил, что получил соответствующее постановление по почте.

Facebook Евгения Завгороднего

"Как оказалось, объективной стороны нет. И субъективной стороны нет. Внезапно. Выяснилось. Через пять месяцев расследования, многочисленных следственных действий, наших жалоб и ходатайств", – написал он в Fаcebook, заверив, что "безосновательно обвинен в преступлении, которого не совершал".

Как сообщал OBOZREVATEL, Завгороднему объявили о подозрении 6 июня.

Следствие выяснило, что сотрудник НАБУ расследовал деятельность руководителей "Харьковского бронетанкового завода", подозреваемых в растрате имущества, однако нарушений так и не обнаружил. Завгородний отозвал экспертизу.

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