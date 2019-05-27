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Россия не освободит украинских моряков до приговора – правозащитница

1.2тЧитать материал на украинском

Россия не собирается освобождать пленных украинских моряков до вынесения приговора, чтобы устроить публичный судебный процесс.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала правозащитница Мария Томак, комментируя отказ Москвы выполнить решение Международного морского трибунала ООН.

"Не думаю, что моряки будут освобождены до приговора. Можно провести параллель: была подобная история с украинскими пограничниками, захваченными Россией после того, как Украина арестовала двоих офицеров ФСБ. И обмен произошел уже после вынесения приговора", – напомнила Томак.

Она предположила, что Россия захочет устроить публичный судебный процесс и будет озвучивать версию о "провокации со стороны Украины" – ту версию, которую трибунал ООН фактически опроверг.

"Т.е. они захотят эту тему публично продвигать, в присутствии камер и международных медиа. И только после этого будут готовы обсуждать какие-либо процессы освобождения", – отметила эксперт.

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Правозащитница рассказала, что процесс освобождения пленных на Донбассе и заключенных, находящихся на территории Крыма или России, существенно отличается.

"Те люди, которых удалось вытянуть из Крыма и России, преимущественно прошли процедуру помилования. То есть это было решение президента Владимира Путина. Донбасс – совсем другая история. Там люди удерживаются незаконными вооруженными формированиями, и хотя решение, судя по всему, принимается в Москве, оно не требует подписи Путина. Процедура все-таки намного легче", – пояснила она.

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По данным Томак, сегодня на территории РФ и в Крыму удерживаются не менее 100 украинских пленных, не считая моряков.

В Украине, добавила она, находятся около 20 российских задержанных. Однако Москва не слишком заинтересована в их возвращении, поскольку среди них нет действующих военных.

"Недавно мы общались с представительницей совета по правам человека при Путине, и они сейчас тоже пытаются этот вопрос со своей стороны продвигать. Россия не слишком заинтересована забирать своих граждан… ...В Украине есть чуть больше 20 человек, которые согласились быть переданными России. Которые обращались к Путину, чтобы он их забрал", – сообщила правозащитница.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Марія ТомакВладимир Путин
Место
Украина
Теги
пленные морякиМеждународный суд ООН
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
"В Украине, добавила она, находятся около 20 российских задержанных. Однако Москва не слишком заинтересована в их возвращении, поскольку среди них нет действующих военных." Таки тогда где российская армия воюющая в Донбассе?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Seleznev Pavel, да-да, и десятки спецназовцев, за которых вешал лапшу на уши импортным корреспондентам Порошенко?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Россия захочет устроить публичный судебный процесс и будет озвучивать версию о "провокации со стороны Украины" – ту версию, которую трибунал ООН фактически опроверг" ну а что оставалось делать трибуналу, если в их распоряжении не было материалов российского следствия. Российская сторона ведёт собственное уголовное расследование в рамках действующего законодательства, по итогам которого будет вынесен приговор, после вступления в силу которого можно будет, в случае признания виновными, обсуждать дальнейшую судьбу моряков. Публичный судебный процесс по данному делу важен, но ещё важнее закрепить свою правовую позицию на случай дальнейших жалоб в различные инстанции. С вступившим в силу приговором сделать это гораздо легче, учитывая общую предвзятость в отношении России. Вон по Боингу следственная группа с сентября не может придумать новых доказательств, чтоб опровергнуть информацию об украинской принадлежности ракеты, которую сами же и предоставили...
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