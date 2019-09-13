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13 сентября • обновлено в 08:24
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Дело Цемаха: Нидерланды резко "отшили" Россию

13.6т Читать материал на украинском

Прокуратура Нидерландов не стала раскрывать статус освобожденного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", – заявил РИА Новости представитель пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов.

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Ранее в голландских СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Цемаха.

Дело Цемаха: Нидерланды резко "отшили" Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в расследовании катастрофы MH17 произошел резкий поворот.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Нидерланды
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филипп филипыч
филипп филипыч
сильные мира сего или знают правду или им похрен. в любом случае настоящего виноватого не озвучат. скорее он исчезнет без шума и пыли.
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