Дело Цемаха: Нидерланды резко "отшили" Россию

Прокуратура Нидерландов не стала раскрывать статус освобожденного фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", – заявил РИА Новости представитель пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов.

Ранее в голландских СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Цемаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в расследовании катастрофы MH17 произошел резкий поворот.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!