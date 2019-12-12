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12 декабря • обновлено в 18:47
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"Нужна Жанна Дарк": выяснилось, как хотели использовать детей Зверобой в деле Шеремета

2.2т
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Фигуранты расследования, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, обсуждали возможность похищения детей волонтерки Маруси Зверобой.

Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования. Об этом стало известно на брифинге МВД 12 декабря, который транслировался в сети.

Возможность инсценировки по телефону, в частности, обговаривала медик Юлия Кузьменко, которая была задержана в Киеве.

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Убийство Шеремета: появились записи телефонных разговоров фигурантов

Маруся Зверобой

Маруся Зверобой

BBC

Вместе с собеседницей они говорили о том, как "сделать жертву" из Зверобой. Ее предлагали куда-то вывезти. "Нам надо, чтобы какая-то баба стала проводом... Нам нужна Жанна Дарк", – сказала женщина, которую Нацполиция подписывает псевдо "Вася".

Кадр презентации, показанной на брифинге

Кадр презентации, показанной на брифинге

Скрин видео

Кадр презентации, показанной на брифинге

Кадр презентации, показанной на брифинге

Скрин видео

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Маруся Зверобой Павел Шеремет
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бурление говен
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Grich Lara
Grich Lara
Боже,яка дурня,здається,що всі наші слідчі за гроші дипломи купили,коли плетуть все,що й наголову не налізе,а ще й такі самі журналісти розповсюджують нісенітниці
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