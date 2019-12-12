"Нужна Жанна Дарк": выяснилось, как хотели использовать детей Зверобой в деле Шеремета

Фигуранты расследования, которые могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, обсуждали возможность похищения детей волонтерки Маруси Зверобой.

Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования. Об этом стало известно на брифинге МВД 12 декабря, который транслировался в сети.

Возможность инсценировки по телефону, в частности, обговаривала медик Юлия Кузьменко, которая была задержана в Киеве.

Маруся Зверобой BBC

Вместе с собеседницей они говорили о том, как "сделать жертву" из Зверобой. Ее предлагали куда-то вывезти. "Нам надо, чтобы какая-то баба стала проводом... Нам нужна Жанна Дарк", – сказала женщина, которую Нацполиция подписывает псевдо "Вася".

Кадр презентации, показанной на брифинге Скрин видео

Кадр презентации, показанной на брифинге Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства о "призывах к убийству человека и свержения государственной власти".

Недавно Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

28 ноября детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, но их выломали.

ГБР вызвало женщину на допрос, однако та отказалась заходить в кабинет следователя.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!