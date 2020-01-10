Дело Шеремета: стало известно о вмешательстве в расследование адвоката подозреваемой Кузьменко

Судьи апелляционного суда Киева заявили о вмешательстве в расследование убийства журналиста Павла Шеремета адвоката подозреваемой по этому делу Юлии Кузьменко.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины. Речь идет в частности о заседании 20 декабря, которое перенесли из-за отсутствия прокурора. Тогда правозащитник Владислав Добош отказывался его покидать.

"Судьи информируют, что такое высказывание адвоката поддержали присутствующие в судебном заседании свободные слушатели, которые пришли поддержать подозреваемую. Они начали угрожать, что никто из них не покинет зал судебного заседания до прибытия прокуроров, участвующих в рассмотрении судебного производства", – отмечается в заявлении.

Владислав Добош и Юлия Кузьменко на заседании суда

Также в своем обращении судьи пишут о том, что события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других производств в указанном зале суда.

Ко всему прочему, во время конфликта было "повреждено имущество Киевского апелляционного суда – мебель и технические устройства".

"Такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтерке и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

Одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые улики против него. Полиция выяснила, что для подрыва авто Шеремета использовалось вещество, аналогичное тому, остатки которого полиция нашла в изъятой в Антоненко мине.

Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для Кузьменко собрали более 100 правоохранителей.

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и детсеого кардиохирурга Юлию Кузьменко 24 декабря оставили под стражей до 8 февраля 2020 года.

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