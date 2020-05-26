Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа

Украинцы за несколько часов собрали более 160 тысяч гривен для внесения залога за волонтера и военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Пожертвования осуществили более 500 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Сергей Стерненко.

Он подчеркнул, что накануне Дугарь, против которой, по его убеждению, "нет ни одного доказательства и у которой есть алиби", изменили меру пресечения.

Дугарь собрали 168 тысяч для внесения залога в деле Шеремета

"Был ночной домашний арест, который по ходатайству прокурора изменили на залог в размере 168 000 грн + запрет покидать район проживания и ношение браслета. По факту такой залог хуже домашнего ареста, потому что таких денег у Яны нет, а браслет и запрет покидать район – это еще и ограничение свободы передвижения ", – возмутился Стерненко.

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Активист отметил, что на внесение залога суд дал пять дней. Если же этого не сделать, убежден он, "Яну попытаются закрыть, как Антоненко и Кузьменко".

"Менее чем за три часа мы собрали деньги для залога Яны Дугарь! Она остается на свободе!" – написал Стерненко позже.

Это же подтвердил адвокат Виталий Коломиец. В Facebook он отметил, что для самой военнослужащей и волонтера такая сумма была неподъемной – "находясь под ночным домашним арестом она последнее время получала "голую" ставку – менее двух тысяч гривен".

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Скриншот t.me/ssternenko/1289

Скриншот Facebook/Vitaliy Kolomiets

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины (на то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

Суд избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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