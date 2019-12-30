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30 декабря • обновлено в 22:55
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Доказательства "липовые"? В деле об убийстве Шеремета всплыли неожиданные данные

3.2т
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Адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Об этом юристы сказали во время брифинга, передает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Они сообщили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и якобы незаконного содержании лица под домашним арестом.

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Яна Дугарь

Яна Дугарь

LB.ua

Защитники отметили несколько моментов:

  • наличие у подозреваемой татуировки;

  • незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году (якобы они познакомились только в 2019-м);

  • пребывание подозреваемой в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывание в Киеве 16 и 18 июля 2016 года;

  • образец видео, который следствие отобрало для экспертизы, датирован 11 июля 2019 года, когда, словам защитников, женщина была за границей.

На вопрос могла ли Дугарь демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не их подзащитная, а "случайный человек".

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По их утверждению, они имеют доказательства и данные свидетелей, что 16 и 18 июля 2016 года Дугарь якобы находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Следствие, по их утверждению, не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16 и 18 июля и покидала ли часть.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала", – сказал адвокат Николай Ореховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под домашний арест.

По версии следствия, она в преступлении выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома Шеремета.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Яна Дугарь
Место
Украина
Теги
видео расследование
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