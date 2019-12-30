Доказательства "липовые"? В деле об убийстве Шеремета всплыли неожиданные данные

Адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, заявили о фальсификации доказательств следствия.

Об этом юристы сказали во время брифинга, передает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Они сообщили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и якобы незаконного содержании лица под домашним арестом.

Яна Дугарь LB.ua

Защитники отметили несколько моментов:

наличие у подозреваемой татуировки;

незнакомство с другими фигурантами дела в 2016 году (якобы они познакомились только в 2019-м);

пребывание подозреваемой в военной части в июле 2016 года и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывание в Киеве 16 и 18 июля 2016 года;

образец видео, который следствие отобрало для экспертизы, датирован 11 июля 2019 года, когда, словам защитников, женщина была за границей.

На вопрос могла ли Дугарь демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что имеют другие алиби, подтверждающие, что на видео не их подзащитная, а "случайный человек".

По их утверждению, они имеют доказательства и данные свидетелей, что 16 и 18 июля 2016 года Дугарь якобы находилась в воинской части 66 в Донецкой области. В целом она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Следствие, по их утверждению, не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16 и 18 июля и покидала ли часть.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала", – сказал адвокат Николай Ореховский.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

"16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з'ясувати" — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под домашний арест.

По версии следствия, она в преступлении выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома Шеремета.

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