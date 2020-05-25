Дело Шеремета: адвокат заявил о замене всей группы прокуроров

В минувшую среду, 20 мая, заместитель генерального прокурора заменил всю группу прокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщил "Громадському радіо" адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, на следующий день прокуроры переписали подозрение, поскольку доказательств первоначальной версии недостаточно.

Юлия Кузьменко и место убийства Шеремета

"Еще через сутки новая группа приняла решение о завершении досудебного расследования", – отметил он.

По словам Беспалого, сейчас происходит ситуация, когда подозрение подгоняют под доказательства, чтобы хоть как-то дело направить в суд.

"Ничем другим чем фарсом я это назвать не могу", – добавил адвокат.

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