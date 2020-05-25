Дело Шеремета: адвокат заявил о замене всей группы прокуроров

В минувшую среду, 20 мая, заместитель генерального прокурора заменил всю группу прокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщил "Громадському радіо" адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, на следующий день прокуроры переписали подозрение, поскольку доказательств первоначальной версии недостаточно.

Юлия Кузьменко и место убийства Шеремета

"Еще через сутки новая группа приняла решение о завершении досудебного расследования", – отметил он.

По словам Беспалого, сейчас происходит ситуация, когда подозрение подгоняют под доказательства, чтобы хоть как-то дело направить в суд.

"Ничем другим чем фарсом я это назвать не могу", – добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

В январе 2020 года тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Киевский апелляционный оставил под стражей подозреваемую Кузьменко.

Рябошапка 2 марта сообщил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

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