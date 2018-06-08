Дело Сенцова: журналист рассказал о бешенстве Путина

Очевидная правота политзаключенного Олега Сенцова и его готовность отстаивать эту правоту ценой жизни приводят президента РФ Владимира Путина в бешенство.

Как пишет в колонке на "Эспрессо" журналист и политический обозреватель Виталий Портников, обвинения украинца в терроризме ничем не подтверждаются – они сфабрикованы и в них практически никто не верит.

"Путину нечего противопоставить международному праву, кроме обвинений в терроризме. Он прекрасно знает, что Крым – оккупированная его войсками территория, что она присоединена к России вопреки международному праву и обязательствам самой России", – отметил он.

По мнению журналиста, сила духа Сенцова заставляет главу РФ завидовать режиссеру.

"Это обычная зависть слабого человека – пусть даже облеченного властью – к сильному духом. Когда Путин говорит о Сенцове, видно, как он ему завидует", – уверен он.

Портников считает, что уверенно обвинять политзаключенного в преступлениях, которые украинец никогда не совершал, Путину позволяет смесь зависти и уверенности в необходимости террора.

"И пусть со стороны это выглядит смехотворно, когда президент террористического государства обвиняет в терроре обычного человека, деятеля культуры, но на самом деле это, конечно, не смешно. Это страшно. Потому что может окончиться смертью Олега, а продолжиться - новыми войнами России против цивилизованного мира, террором, убийствами и диверсиями. Тем, чем известна путинская Россия", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

По словам сестры украинца, ему ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки. 4 июня с ним удалось встретиться адвокату Дмитрию Динзе, который позже рассказал о его состоянии.