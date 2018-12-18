Дело Семочко: в СБУ рассказали, когда к скандальному топ-чиновнику примут меры

Решения относительно экс-руководителя экономической контрразведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко будут приняты по завершению расследования.

Об этом рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская на брифинге 18 декабря, пообещав детально проинформировать общественность, передает "Интерфакс".

"Сейчас проводятся следственные действия. Пока что делать какие-то выводы рано. Мы завершим расследование и проинформируем вас об этом более детально", – подчеркнула она в ответ на вопрос о том, будут ли приостановлены полномочия Семочко и есть ли основания для его увольнения.

Напомним, журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка. Кроме того, его уличили в дружественных связях с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым.

По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, хотя сам он опровергал эту информацию. Более того, стало известно, что члены его семьи владеют российским гражданством.

Сергей Семочко

Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние, заявив, что особняк в Козине приобрела его жена Татьяна Лысенко после продажи собственного бизнеса в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.