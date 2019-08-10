Дело сбитого Ил-76: Хомчак уволил скандального генерала Назарова

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении из рядов ВСУ генерал-майора Виктора Назарова, приговоренного к семи годам лишения свободы за гибель украинских военных в сбитом на Донбассе Ил-76.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что у Виктора Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию, а за последний год генерал-майору начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба.

Генерал-майор Виктор Назаров Громадське

"Так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр. Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба", – пояснил Бутусов.

Он также напомнил, что в 2014-м году Назаров командовал штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Именно его позиция была определяющей во многих операциях того времени. За служебную халатность, которая привела к гибели самолета Ил-76 в Луганском аэропорту, Назаров был приговорен к семи годам лишения свободы.

"Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим", – подвел итог Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, все они погибли.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба АТО. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

5 августа 2019 года Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из армии по собственному желанию.

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