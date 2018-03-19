Савченко пронесла в Раду оружие: юрист сказал, что ей грозит

Государственная служба охраны несет ответственность за то, что внефракционный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду с оружием.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков.

"Очень многие депутаты заносят оружие в сессионный зал. Об этом даже официально говорят. Поэтому Государственная служба охраны должна делать все возможное, чтобы такого не было. Это организационный вопрос и сделать это очень просто: взять просто и поставить рамку или проверять приборами", - отметил он.

При этом Стариков выразил сомнения в судебных перспективах выдвинутых против нее обвинений в подготовке государственного переворота.

"По судебной перспективе обвинения, которое вынес генпрокурор, я вижу, что ее не будет. Максимум Надежда Савченко наговорила на профилактику. Есть в СБУ такой метод профилактического воздействия. По той информации, что есть, я не верю в то, в чем ее обвиняют. Пока это только политические заявления, и к юриспруденции это не имеет никакого отношения", - считает он.

Также эксперт добавил, что все точки в любом случае должен расставить суд.

"Одно дело говорить политические лозунги, обвинять всех в терроризме, а другое дело рассматривать эти обвинения в суде. Я предлагаю не делать поспешных выводов и посмотреть, что будет в суде", - подытожил Стариков.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за обнаруженного оружия.