Дело Савченко: сестра нардепа сообщила о серьезных изменениях

Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Об этом во время акции на Майдане Независимости сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

Информацию о продлении следствия подтвердила и помощница Савченко - Татьяна Проторченко, передает УНН.

"Следствие продлили до шести месяцев, хотя генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде", - добавила помощница.

Относительно результатов прохождения полиграфа, то их не получила ни нардеп, ни ее защитники, утверждает Вера Савченко.

"Ни ей (Надежды Савченко. - Ред.), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, - процедура еще будет продолжаться", - добавила сестра нардепа.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

В тот же день нардеп объявила, что начинает голодовку.

17 апреля стало известно, что Савченко прошла допрос на полиграфе в СИЗО.