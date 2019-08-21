"Дело сфабриковано, муж собирает залог": спасенная от убийства женщина боится за свою жизнь

Надежда Головач, жительница Броваров, которую пытался убить ее бывший супруг, категорически опровергает заявление о том, что она в 2017 году "заказывала" своего мужа.

Как сообщила женщина OBOZREVATEL, это дело полностью сфабриковано, и до сих пор по нему не было ни одного судебного заседания.

Надежда и Юлия ОК Надежды Головач

По словам Надежды Головач после того, как она решила поделить с бывшим супругом имущество, у нее начались серьезные проблемы. Сначала супруг приходил вместе со своими работниками в ее развлекательный комплекс, угрожал. Потом сам на экскаваторе вырывал электрощитки, бил стены, пьяный бегал с топором и бил стекла автомобиля.

"А 1 марта 2017 года в 6 утра к нам в дом ворвались сотрудники Киевской прокуратуры. Они показали мне документ "разрешение на обыск". Я ничего не поняла, что там было написано. Там был список людей, которые занимались кражей. Я еще подумала, что может они у нас ищут микроволновки или телевизор. Когда дочитала текст, то в конце было написано – найти ценности, добытые преступным путем", - вспоминает Надежда Головач.

Александр Головач на отдыхе ОК Александра Головача

После обыска женщина три дня провела в СИЗО, а потом еще три месяца под домашним арестом.

"С фигурантами дела о якобы нападении на моего бывшего мужа я познакомилась только в этом году уже в коридорах суда, куда мы приходим, здороваемся, называем свои фамилии и даты рождения. В ответ нам говорят, что суд снова переносят. Это просто сфабрикованное моим бывшем супругом дело, которое никаких перспектив не имеет", - говорит Надежда Головач.

Найденная машина Нацполиция

Также Надежда очень опасается, что суд может выпустить бывшего супруга под залог. По ее информации, он сейчас собирает большую сумму денег, чтобы выйти на свободу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

18 августа гражданский муж дочери Надежды Юлии Зайковой обратился в полицию с заявлением, что накануне вечером она вместе с матерью уехали в Киев и пропали. Через сутки полиция сообщила, что отыскала пустой автомобиль женщин.

20 августа вечером сотрудники СБУ, полиции Киевской области задержали четырех мужчин, которые подозреваются в покушении на двух женщин. Среди них – экс-муж Александр Головач, его новая супруга, и еще двое мужчин – посредник и исполнитель преступления. Мать и дочь оказались живы, спецслужбы инсценировали их исчезновение, чтобы задержать преступников.

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