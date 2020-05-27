Дело против бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак закрыто в связи с истечением сроков давности.

Такое решение 26 мая принял Высший антикоррупционный суд Украины, сообщила пресс-служба. Корчак обвиняли в недостоверном декларировании, производство открыли еще в октябре 2017 года.

Накануне заседания защита обвиняемой подала ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и закрытии дела, поскольку сроки для привлечения закончились в апреле 2020 года.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как сообщили в суде, не возражал.

Наталья Корчак 112 Украина

Напомним, по версии следствия, свекровь Корчак в 2016 году купила Skoda Octavia A7 стоимостью 544,39 тыс. гривен, однако фактически авто находилось в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее супруга.

Автомобиль должны были указать в декларации, но информация о нем отсутствовала. Подозрение Корчак объявили 28 октября 2019 года.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации или их сокрытие в Украине наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов. Также обвиняемого могут лишить свободы на срок до двух лет, с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ также начало расследование информации об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Корчак не смогла объяснить, почему получила 400 тыс. грн зарплаты.

Вскоре дело было закрыто, однако 16 августа 2019-го Соломенский суд Киева своим решением возобновил расследование.

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