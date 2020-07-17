Дело прокурора, который хотел арестовать 'Семки', рассматривает аттестационная комиссия

Сегодня в Киеве проходит заседание двенадцати кадровой комиссии по аттестации прокуроров региональных прокуратур. Комиссия должна принять решение относительно дальнейшего пребывания в составе прокуратуры прокурора отдела надзора за соблюдением законов СБУ и Государственной пограничной службы прокуратуры Сумской области А.Жернового. Именно этот прокурор согласовал ходатайство следователя СБУ В.Прохненко об аресте производственных помещений ООО "Волана", где производятся украинские снеки.

В начале июня следственный судья Заречного районного суда принял решение об аресте завода, которое через месяц было отменено апелляционным судом. Во время дослидждення дела в апелляционном суде было установлено, что ходатайство об аресте было подготовлено с нарушением процессуальных требований, никаких следственных действий в отношении ООО "Волана" не проводилось. И вообще, дело, в которую вписали имущество компании, не имеет к ней никакого отношения.

По подозрению в злоупотреблении служебным положением и служебной подделки ГБР проводит расследование щоло В.Прохненка, А.Жернового, а также их возможных сообщников - прокуроров О.Рубана и Б.Волобуева, вместе с судьей О.Капкиним. Первый зам прокурора Сумской области О.Рубан отказался прибыть на аттестацию и взял больничный.

В своем обращении представители предприятия предоставляют перечень фактов об участии прокурора А.Жернового в противоправной деятельности - согласовании заведомо ложных сведений в текст представления в суд. В соответствии с порядком аттестации, эта информация учитывается при собеседовании и принятии решения о продолжении работы в органах прокуратуры.

Работники завода лично привезли жалобу на прокурора к кадровой комиссии, и проводят под ее стенами акцию протеста с требованиями изгнать прокуроров-рейдеров из прокуратуры.