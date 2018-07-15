Дело пережившего пытки оккупантов Панова: названа новая опасность для осужденного

Осужденного подконтрольным Кремлю Верховным судом Крыма Евгения Панова могут этапировать из аннексированного Крыма в российскую колонию.

"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник в комментарии "UA: Крым".

Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.

"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты", - сказала она.

Евгений Панов ФСБ

Напомним, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым. Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в оккупированном Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима.