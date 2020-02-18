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18 февраля • обновлено в 22:41
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Дело Пашинского: суд вынес новое решение

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Скандального бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который находился под стражей по делу о стрельбе в жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, решили оставить под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили на сайте Киевского апелляционного суда. Пашинскому продлили срок действия меры пресечения до 27 марта 2020 года.

Новости
Дело скандального Пашинского: суд в Киеве принял новое решение

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

pbs.twimg.com

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывшего народного депутата Сергея Пашинского 18 декабря отпустили под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения вынес Апелляционный суд Киева.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Сергей Пашинский
Место
Украина
Тег
Апелляционный суд Киева
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Скажи украинцу в 1991 году, что через 30 лет украинцы будут самыми нищими в Европе и среди всех республик СССР, что будет расцветать криминал пышным цветом, и украинская кровь будет литься рекой, не поверил бы, улыбнулся и покрутил пальцем у виска.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Неужто надеятся что самосуд украинцев вздернет эту падаль на фонаре?
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