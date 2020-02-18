Дело Пашинского: суд вынес новое решение

Скандального бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который находился под стражей по делу о стрельбе в жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса, решили оставить под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщили на сайте Киевского апелляционного суда. Пашинскому продлили срок действия меры пресечения до 27 марта 2020 года.

Сергей Пашинский pbs.twimg.com

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывшего народного депутата Сергея Пашинского 18 декабря отпустили под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения вынес Апелляционный суд Киева.

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