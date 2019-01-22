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Дело осужденного в Беларуси украинского журналиста получило новый поворот

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Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси на 8 лет тюрьмы за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую колонию №2.

Об этом сообщил украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим, передает TUT.BY. Журналиста перевели в колонию еще до Нового года.

Ранее навестить Шаройко приезжала жена, а 23 января к нему планирует наведаться украинский консул.

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Отметим, в октябре минувшего год КГБ Беларуси рассматривали вопрос о помиловании журналиста.

Павел Шаройко

Павел Шаройко

Новое Время

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где он проживает с семьей, был проведен обыск.

Также Минобороны Украины заявило, что информация о том, что Шаройко якобы является шпионом не соответствует действительности.

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Место
Беларусь
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