Дело о "взятке" Холодницкому: суд вынес приговор

Голосеевский суд Киева 13 июня вынес приговор по обвинению Сергея Лаврова в мошенничестве и подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, отметив, что он получил шесть лет тюрьму.

"Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками долларов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор — 6 лет за решеткой", — написала она.

24 канал

По версии обвинения, в 2016 году Лавров предложил Онищенко закрыть "газовое дело" в антикоррупционной прокуратуре за вознаграждение Холодницкому.

Сначала речь шла о 1,2 млн долларов. Далее 15 августа 2016 года Лавров подтвердил свое обещание на встрече и при этом увеличил сумму вознаграждения до 2 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Александра Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргазвидобування". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

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