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Дело о топливе Минобороны: в НАБУ заявили о доказательствах

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В Национальном антикоррупционном бюро уверяют в наличии достаточного количества доказательств в деле о растрате Министерства обороны при закупке топлива у компании "Трейд Коммодити".

"Факт растраты 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны подтверждается рядом доказательств, среди которых показания свидетелей (в том числе должностных лиц МОУ), две экспертизы (экономическая и товароведческая), материалы негласных следственных (розыскных) действий и т.д", - сказано в заявлении НАБУ.

По данным ведомства, ни один из участников совещаний во время допросов не подтвердил, что голосовал за заключении дополнительных соглашений.

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"Кроме того, следствие установило, что на момент, когда речь шла о заключении допсоглашений на основании того, что якобы "Трейд Коммодити" не могла поставлять топливо по "низкими" ценам, часть этого топлива фактически уже была в военной части на ответственном хранении. Проще говоря, ждали увеличения цены", - заявили в НАБУ.

В ведомстве назвали неправдой, что выводы Госаудитслужбы стали основанием для открытия дела против Минобороны.

"Дело было возбуждено по заявлению о совершении уголовного преступления в сентябре 2016 года, тогда как Госаудитслужба закончила проверку лишь в конце 2016 года - ее выводы приобщены к материалам уголовного производства", - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, в Бюро назвали ложью тезис о том, что Апелляционный суд поставил точку в доказательной базе НАБУ.

"Это отнюдь не точка. НАБУ обжалует в Кассационном административном суде решение Киевского апелляционного административного суда о признании противоправными действий Госаудитслужбы. В свою очередь это решение отнюдь не означает недопустимость других доказательств, а их в деле немало", - добавили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября административный суд Киев отклонил апелляции НАБУ И Госаудитслужбы по делу Минобороны. Судьи пришли к выводу, что начатое производство является безосновательным.

Место
Украина
Объекты
НАБУМинистерство обороны Украины
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