Дело о топливе Минобороны: в НАБУ заявили о доказательствах

В Национальном антикоррупционном бюро уверяют в наличии достаточного количества доказательств в деле о растрате Министерства обороны при закупке топлива у компании "Трейд Коммодити".

"Факт растраты 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны подтверждается рядом доказательств, среди которых показания свидетелей (в том числе должностных лиц МОУ), две экспертизы (экономическая и товароведческая), материалы негласных следственных (розыскных) действий и т.д", - сказано в заявлении НАБУ.

По данным ведомства, ни один из участников совещаний во время допросов не подтвердил, что голосовал за заключении дополнительных соглашений.

"Кроме того, следствие установило, что на момент, когда речь шла о заключении допсоглашений на основании того, что якобы "Трейд Коммодити" не могла поставлять топливо по "низкими" ценам, часть этого топлива фактически уже была в военной части на ответственном хранении. Проще говоря, ждали увеличения цены", - заявили в НАБУ.

В ведомстве назвали неправдой, что выводы Госаудитслужбы стали основанием для открытия дела против Минобороны.

"Дело было возбуждено по заявлению о совершении уголовного преступления в сентябре 2016 года, тогда как Госаудитслужба закончила проверку лишь в конце 2016 года - ее выводы приобщены к материалам уголовного производства", - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, в Бюро назвали ложью тезис о том, что Апелляционный суд поставил точку в доказательной базе НАБУ.

"Это отнюдь не точка. НАБУ обжалует в Кассационном административном суде решение Киевского апелляционного административного суда о признании противоправными действий Госаудитслужбы. В свою очередь это решение отнюдь не означает недопустимость других доказательств, а их в деле немало", - добавили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября административный суд Киев отклонил апелляции НАБУ И Госаудитслужбы по делу Минобороны. Судьи пришли к выводу, что начатое производство является безосновательным.