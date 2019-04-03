Стрельба Пашинского: ГПУ приняла радикальное решение

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского по факту стрельбы в Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщила в Facebook адвокат пострадавшего Марина Паринова.

"Генеральная прокуратура накануне выборов закрыла дело о нанесении нардепом Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу. За отсутствием состава преступления, не выполнив никаких действий, на которые указал суд при первой попытке прокурорских закрыть дело", – написала она.

Сергей Пашинский 24 канал

Сергей Пашинский ukranews.com

Однако на этом, по словам правозащитницы, дело не закончено. "На каждое закрытие есть свое открытие. Через три недели будем продолжать это дело с новой Генпрокуратурой", – отметила она.

Напомним, ЧП произошло 31 декабря 2016 года. В результате конфликта народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

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Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.

Политик заявлял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.

При этом Химикус утверждал, что вынужден был самообороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.

В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.

В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял народный депутат, объявили подозрение в хулиганстве. В то время как огнестрельное ранение безоружного человека для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий.

В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

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