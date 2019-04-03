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Стрельба Пашинского: ГПУ приняла радикальное решение

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Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского по факту стрельбы в Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщила в Facebook адвокат пострадавшего Марина Паринова.

"Генеральная прокуратура накануне выборов закрыла дело о нанесении нардепом Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу. За отсутствием состава преступления, не выполнив никаких действий, на которые указал суд при первой попытке прокурорских закрыть дело", – написала она.

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Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

24 канал

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

ukranews.com

Однако на этом, по словам правозащитницы, дело не закончено. "На каждое закрытие есть свое открытие. Через три недели будем продолжать это дело с новой Генпрокуратурой", – отметила она.

Напомним, ЧП произошло 31 декабря 2016 года. В результате конфликта народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.

  • Политик заявлял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.

  • При этом Химикус утверждал, что вынужден был самообороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.

  • В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.

  • В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял народный депутат, объявили подозрение в хулиганстве. В то время как огнестрельное ранение безоружного человека для нардепа Пашинского не повлекло никаких последствий.

  • В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

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Тема
Стрельба с участием Пашинского
Персоны
Сергей ПашинскийВячеслав Химикус
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
огнестрельные ранения это отсутствие состава преступления? Ганьба Генпрокуратуре! самих на нары
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Малахов Егор
Малахов Егор
Порох.... это ,,профессор Мориарти ,, разумный...хитрый...циничный преступник (не боюсь называть его преступником т.к. порошенко неоднократно и публично нарушал Конституцию Украины)...это основатель и создатель партии регионов...это олигарх европейского стандарта с высшими управленческими способностями коррупционера.В его руках находятся все структуры как управленческие так и силовые....Не буду перечислять все его фойлэштики---- вам самим судить не по речам его ,а по делам. Возводить порошенко в святые не стоит за то,что при его нахождении в должности президентом были проведены реформы под явным давлением Запада и Европы которые являются только заслугой народа, майдана, волонтеров и огромного как политического так и финансового давления МВФ(транши и кредиты).,,Гарант,,просто выполнялсвои обязанности, свою работу на которую пошол добровольно....и все эти реформы он провел под постоянным давлением запада и неусыпным контролем народа Украины. Но при этом социальное положение народа ухудшилось, цены выросли до небес, до европейского уровня а многие компоненты даже превышают европейские цены. Социум населения снижается, снижается покупательная способность большинства населения Украины! Зарплаты у ,,слуг народа,, выросли... неприкосновенность никто не отменял...никто из коррупционеров посажен не был ,коррупция выходит снова на проторенные рубежи и с новой силой и опытом....
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Малахов Егор
Малахов Егор
Вся срань позорная на этой ветке...шо кацапьйо истерит шо завистники Зели говноплюются. Не ссыте ....хуже чем при януковиче уже не будет...Создания холопские хотят видеть на престоле ,,професора Мориарти,,который годами будет руководить паутиной коррупции, продолжать бесконечную войну , обогащаться продавая ВСУ лодочки и шоколад. Зеля клоун,честный комедиант...артист---- А этот неклоун.....этот опытный коррупционер, лжец, циничный поппулист правитель ! Правитель управляет целой сетью пауков таких как пашинский.....гройсман....Смешко...турчинов...авакян....герега...кернес....добкин... и вся остальная,одиозная часть семьи.....Я так понял......все кто хает Зеленского...это те кто при поросенке присосались частично к кормушке и тихонько вечерами засиживается до утра в ресторанах и клубах невзирая на то,что их сытую жизнь оплачивают своими жизнями.... хлопцы в АТО . А смотреть регулярно ваши разжиревшие рыла в верховной раде уже просто надоело....А при поросенке война будет длиться вечно.....Лен.кузня штампует лодочки ....бабло растет..шоколад течет рекой.....можно сидеть и 10 сроков......С депутатов шо...сняли неприкосновенность ???НЕТ ! А с продажных судей??? НЕТ !Может кого то посадили ???? НЕТ ! Аааа...выпустили под залогпару десятков коррупционеров за пару десятков лимоноф....Озера засыпаются...бетонные ,коллективные гробы строятся...земли забираются под коттеджи....люди гибнут пачками под колесами мажоров.....Кто-нить сидит ???? НЕТ !Поменяли быдлоянуковича на ,,интеллигентного,, циничного вора - коррупционера с компанией ...... Хотите дальше жить в говне под руководством основателя партии регионов ?????
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van Dijk Max
van Dijk Max
пострелял и на свободе , спистил и на свободе .....ет самая свободня территория , я то думаю чего туда все русские нацисты ломанулись , а потому что там все можна
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