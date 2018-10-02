Дело о скандальной закупке топлива МОУ: в САП рассказали, как будут спасать разваливающееся дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура определится с передачей в суд дела о закупке Министерством обороны топлива в ООО "Трейд Коммодити" после получения текста решения Киевского апелляционного административного суда на руки

"Суд апелляционной инстанции оставил решение первой инстанции административного суда в силе. Мы получим полный текст решения Киевского апелляционного административного суда. До конца недели должны передать, тогда будем принимать процессуальное решение по КПК - идем в суд или нет. Я не хочу торопить события, через неделю-две сообщим", - заявил в комментарии OBOZREVATEL первый заместитель руководителя САП Максим Грищук.

На вопрос, будут ли оспаривать данное решение, Грищук ответил: "Я так понимаю, что стороны однозначно будут обжаловать в кассационном суде, но это не останавливает вступления решения в законную силу".

Вместе с тем, заместитель руководителя САП не исключает варианта обновления досудебного следствия для проведения повторного аудита, но "официальное решение будет приниматься после получения решения суда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в якобы растрате почти 150 млн гривен при закупке топлива для нужд армии.

Представители Минобороны со своей стороны обжаловали действия НАБУ в суде.

28 марта 2018 НАБУ завершило досудебное следствие по "топливной" делу и открыла подозреваемым доступ к материалам следствия.

27 сентября административный суд Киев отклонил апелляции НАБУ И Госаудитслужбы по делу Минобороны. Судьи пришли к выводу, что начатое производство является безосновательным.