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13 апреля • обновлено в 12:34
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Дело о сбитом самолете МАУ "зависло" из-за коронавируса: "черные ящики" оставят в Иране

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Расследование по делу крушения Boeing 737 "МАУ", сбитого в небе над Тегераном ПВО Корпуса стражей Исламской революции, может еще больше затянуться во времени из-за пандемии коронавируса в мире.

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В частности, одна из пяти пострадавших стран Канада попросила Иран отложить передачу "черных ящиков" в связи с ограничением на поездки. Об этом сообщает The Guadrian.

Отмечается, что еще в марте Тегеран дал согласие на передачу бортовых самописцев сбитого авиалайнера для анализа в Украину или Францию. Однако на прошлой неделе иранские власти связались с вовлеченными в расследование странами и попросили отправить экспертов, чтобы помочь загрузить данные.

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ оставят в Иране

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ оставят в Иране

По словам президента Совета Канады по транспортной безопасности (TSB) Кэти Фокс, заинтересованные страны "озабочены тем, чтобы загрузка и анализ рекордеров продолжались".

Но при этом дали последовательный ответ, что в настоящее время из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом "поездки невозможны и, вероятно, не будут продолжаться в течение некоторого времени".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее иранский депутат Хассан Норузи, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента заявил, что сбитие украинского Boeing 737 под Тегераном стало "хорошим выполнением обязанностей" военных и за это в стране никого не арестовывали.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
самолет расследование МАУ
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