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Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

"Их отправили на убой!" Рассказ отца расстрелянного в Княжичах полицейского

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Дело о расстреле в Княжичах в ближайшее время может быть передано в суд. Полтора года назад, 4 декабря, в Княжичах в результате перестрелки между правоохранителями погибли сотрудники Броварского управления охраны: 24-летний Сергей Орлов и 25-летний Евгений Куртев. А также оперативники полиции Киева: 25-летний Юлиан Рудько и 29-летний Александр Маница. Позднее стало известно о еще одной жертве – майоре КОРД, 31-летнем Виталии Валецком.

Официальная версия такова – полиция ловила банду грабителей домов. Устроила засаду. Однако в дело внезапно вмешались представители ГСО – в доме сработала сигнализация и туда приехала охрана из области. Охрана отыскала в соседнем доме засаду, приняла их за грабителей и усадила в свою машину. Однако по непонятным причинам КОРД выдвинулся на подмогу и перестрелял всех. Произошла трагическая случайность.

Александр Орлов – отец погибшего сотрудника ГСО Сергея Орлова. Он категорически не согласен с передачей дела в суд. Он проводит собственное расследование гибели сына. Он сам бывший сотрудник МВД, долгое время работал участковым. Ему самому порой приходилось раскрывать преступления, поэтому в трагические случайности он не верит. У него своя версия трагедии в Княжичах. По его словам, правоохранители собирались не ловить банду домушников (среди которых были бойцы батальонов полиции), а напротив – устроить ограбление частного дома, похитив оттуда 3 млн долларов. В операции, по его словам, участвовали высшие чины столицы, одного из районов, а погибшие ребята оказались жертвами этого сговора. Так это или нет – должно доказать следствие и суд. Пока Александр Орлов рассказывает OBOZREVATEL свою версию.

Александр Орлов с сыном Сергеем

Соцсети

- Александр Афанасьевич, почему вы против передачи дела в суд, что вас не устраивает?

- Они хотят отправить в суд материалы только на пятерых человек. Речь идет об экс-начальнике уголовного розыска Киевской полиции Куряте, замначальнике полиции Шевченковского райотдела Киева Мариновском, сотруднике КОРДа Курте, и сотрудниках разведки Мелихове и Иващенко. Тогда как я считаю, что в деле не менее сорока виновных, каждый из них выполнял свою роль в Княжичах. И в этом списке есть как руководство полиции Шевченковского района Киева, так и руководство киевского главка. И если они сейчас это сделают, то уже вернуть назад, возобновить это дело будет невозможно, оно просто заглохнет.

- Какова ваша версия трагедии?

- На самом деле трагедия началась не в декабре 2016 года, а гораздо раньше, в сентябре, когда банда ограбила валютных менял на пр. Победы. В банду входили представители батальона "Миротворец". Их добычей стало 2,4 млн грн и 20 тыс. долларов. Грабителей вычислили в Шевченковском отделении полиции. Однако их тогда не задержали. Бандиты договорились откупиться от силовиков. А руководство Шевченковского райотдела на это согласилось. И вот тогда у них созрел план – ограбить дом старого валютного менялы в Княжичах по адресу ул. Корнейчука, 22. Для этого была устроена там засада, которую использовали втемную. Все считали, что идет охота на банду домушников, грабившую дома под Киевом.

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Шевченковский райотдел полиции получает разрешение на прослушку участников банды: Юрия Бурляя, он был замкомбата батальона, майором МВД; и бойцов Алексея Токарева, Сергея Голика, Николая Клочкова, Цуркана. Причем именно Бурляй предложил ограбить этот дом №22, принадлежащий Данишевской и Кокорину, поскольку Кокорин - старый приятель его отца, они занимались в одном спортзале.

Сергей Орлов

Соцсети

- Почему возникла путаница с номерами домов, которые собирались грабить? Сначала звучал адрес ул. Тихая, 30.

- Более того. Когда 3 декабря участников операции по поимке домушников собирали в Шевченковском райотделе, то там сказали, что грабить будут дом по адресу Корнейчука, 29. Так какой дом собирались грабить бандиты? Когда мы стали выяснять, оказалось, что засада сидела не только в недостроенном доме, но и в домах №29 и 30. В дом 29 экс-руководитель угрозыска Киевской полиции Курята и глава Шевченковской полиции Приступа приезжали незадолго до событий. Там живет мама одного из сотрудников Шевченковского райотдела. Они попросили ее пригласить в гости хозяина дома №30 Александра Голицина. Тот был в шоке. Приступа еще показал ему его семейное фото, сделанное лет пять назад, где Голицин вместе с детьми и женой. Откуда у него взялось фото? Оно могло быть только у Голицина или у бандитов.

- И что дальше?

- В объяснении сотрудников полиции и охраны ГСО говорится, что от дома №22, где сработала сигнализация в ту ночь, вело пять следов. Т.е. было пять преступников. А вот до леса добежал только один. Где же четверо? Вероятно, они зашли в дом №29. То есть они сидели там!

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- Сразу после трагедии хозяйка дома №22 Данишевская утверждала, что ее дом никто не грабил. Потом выяснилось, что ограбили?

- С ней тоже нужно разбираться, и она также должна быть на суде. Потому что во время расстрела на втором этаже дома кто-то явно был, на одном из видео видно, что кто-то там светит фонариком и ходит. Явно грабитель.

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Соцсети

- Что вы выяснили о последних минутах жизни вашего сына?

- Он был сотрудником ГСО и прибыл на место после того, как в доме №22 сработала сигнализация. Смерть ребят можно было легко предотвратить. Когда они прибыли, за всем этим наблюдали разведчики из недостроенного дома, также погибшие Рудько и Маница. Рудько позвонил Мелихову (он руководил разведчиками в операции в Княжичах) и говорит, я не понимаю что это за бандиты, они стоят там курят, разговаривают. Бандиты так себя не ведут вольготно. Может, это сотрудники ГСО? На что Мелихов ему ответил: какое ГСО, мы с ними связывались, тут не должно быть ГСО.

Когда Сережа и Женя взяли этих разведчиков, приняв их за грабителей, и усадили в свою машину, то Сергей включил диктофон. Сергей представился Рудьку: я сотрудник полиции охраны, что вы тут делаете? Рудько ответил: не ваше дело, что хотим, то и делаем. Вы завтра тут работать не будете, вы не знаете, кого задержали, завтра будете на коленях ползать. Сергей отвечает – нет, мы не будем ползать, а вас сейчас доставим в райотдел, и вы там уже будете ползать. Он посветил фонариком на Рудько. В это время слышно, что подъехал бус. Сергей говорит, вот за вами уже приехали. Рудько отвечает: это не за нами, а за вами. И в это время раздаются выстрелы и их всех убивают.

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Мариновский (следователь Шевченковского райотдела) также наблюдал за всем этим, он видел, что подъехали сотрудники ГСО, почему не отозвал разведчиков, не сказал - уходите, сюда ГСОшники приехали. Они видели, что ГСОшники взяли разведчиков,и ни Мелихов, ни Иващенко (тоже руководил разведчиками в Княжичах), ни Мариновский не сказали – наших ребят взяли, давайте выходим, хватит прикрывать спецоперацию, идем разбираться и выяснять, кто такие. Никто из них этого не сделал! Их просто отправили на убой, потому что они им были не нужны.

- После расстрела и работы криминалистов полиции в округе даже журналисты находили гильзы. Как вы оцениваете это?

- Понимаете, все руководство райотдела полиции, столичной полиции туда слетелось. Но они оградили ленточкой только место трагедии. Они даже до леса не дошли. Такое впечатление, что место осматривали какие-то колхозники, простите, а не профессиональные полицейские. КОРД выехал на задание, взял с собой табельное оружие, патроны, и еще в карманы набрали неучтенные пули. Потом они эти гильзы подбирали. Там было и неучтенное оружие, доставленное из АТО.

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Я уверен, что в Княжичах погибли не пять человек, а больше. Сам Бурляй уже говорил, что когда их вызвали в Киев 6 декабря, то один из сотрудников умер от сердечного приступа. Их в АТО что ли таких слабых берут?

- Какие еще нестыковки вы находите?

- До сих пор мы не знаем, кто именно стрелял в моего сына. Они все списывают на погибшего кордовца Валецкого. Я не верю в то, что один человек это сделал. Там стреляли с двух сторон. У Сережи пули срезали даже пальцы на руке, он руку как раз на руле держал и сидел в полоборота. Я не знаю, кто выпустил в него 11 пуль.

Вызывает недоумение и то, как проводили судмедэкспертизу. Даже медэксперт в шоке, говорила, что ей тела ребят привезли уже раздетыми и помытыми. Зачем, если она должна провести экспертизу. Я сначала ругался со следователем, а потом понял, что там с самого начала пытались скрыть все следы. Оружие даже не сразу отдали в Генпрокуратуру, оно находилось в МВД, почему?

- Кому-то сейчас выбрана мера пресечения?

- Нет. Куряте избирали домашний арест, но потом отменили. Вернули на работу и даже решили вернуть всю зарплату. Мариновскому отменили домашний арест, Куряте тоже. Только у Иващенко и Мелихова домашний арест. Дело банды находится в суде, это дело по ограблению дома Данишевской. Но движения там пока нет. Бурляй вышел на пенсию, Клычкова уволили только в прошлом году.

Я был на приеме в ГПУ у первого зама генпрокурора, он пообещал, что все виновные будут наказаны. Я просил поменять следователя. Ранее дело вел Зинченко, потом его передали другому следователю и теперь он мне пишет одно, а делает другое.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Смертельная перестрелка полиции в Княжичах
Место
Украина
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