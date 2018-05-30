"Их отправили на убой!" Рассказ отца расстрелянного в Княжичах полицейского

Дело о расстреле в Княжичах в ближайшее время может быть передано в суд. Полтора года назад, 4 декабря, в Княжичах в результате перестрелки между правоохранителями погибли сотрудники Броварского управления охраны: 24-летний Сергей Орлов и 25-летний Евгений Куртев. А также оперативники полиции Киева: 25-летний Юлиан Рудько и 29-летний Александр Маница. Позднее стало известно о еще одной жертве – майоре КОРД, 31-летнем Виталии Валецком.

Официальная версия такова – полиция ловила банду грабителей домов. Устроила засаду. Однако в дело внезапно вмешались представители ГСО – в доме сработала сигнализация и туда приехала охрана из области. Охрана отыскала в соседнем доме засаду, приняла их за грабителей и усадила в свою машину. Однако по непонятным причинам КОРД выдвинулся на подмогу и перестрелял всех. Произошла трагическая случайность.

Александр Орлов – отец погибшего сотрудника ГСО Сергея Орлова. Он категорически не согласен с передачей дела в суд. Он проводит собственное расследование гибели сына. Он сам бывший сотрудник МВД, долгое время работал участковым. Ему самому порой приходилось раскрывать преступления, поэтому в трагические случайности он не верит. У него своя версия трагедии в Княжичах. По его словам, правоохранители собирались не ловить банду домушников (среди которых были бойцы батальонов полиции), а напротив – устроить ограбление частного дома, похитив оттуда 3 млн долларов. В операции, по его словам, участвовали высшие чины столицы, одного из районов, а погибшие ребята оказались жертвами этого сговора. Так это или нет – должно доказать следствие и суд. Пока Александр Орлов рассказывает OBOZREVATEL свою версию.

Александр Орлов с сыном Сергеем Соцсети

- Александр Афанасьевич, почему вы против передачи дела в суд, что вас не устраивает?

- Они хотят отправить в суд материалы только на пятерых человек. Речь идет об экс-начальнике уголовного розыска Киевской полиции Куряте, замначальнике полиции Шевченковского райотдела Киева Мариновском, сотруднике КОРДа Курте, и сотрудниках разведки Мелихове и Иващенко. Тогда как я считаю, что в деле не менее сорока виновных, каждый из них выполнял свою роль в Княжичах. И в этом списке есть как руководство полиции Шевченковского района Киева, так и руководство киевского главка. И если они сейчас это сделают, то уже вернуть назад, возобновить это дело будет невозможно, оно просто заглохнет.

- Какова ваша версия трагедии?

- На самом деле трагедия началась не в декабре 2016 года, а гораздо раньше, в сентябре, когда банда ограбила валютных менял на пр. Победы. В банду входили представители батальона "Миротворец". Их добычей стало 2,4 млн грн и 20 тыс. долларов. Грабителей вычислили в Шевченковском отделении полиции. Однако их тогда не задержали. Бандиты договорились откупиться от силовиков. А руководство Шевченковского райотдела на это согласилось. И вот тогда у них созрел план – ограбить дом старого валютного менялы в Княжичах по адресу ул. Корнейчука, 22. Для этого была устроена там засада, которую использовали втемную. Все считали, что идет охота на банду домушников, грабившую дома под Киевом.

Шевченковский райотдел полиции получает разрешение на прослушку участников банды: Юрия Бурляя, он был замкомбата батальона, майором МВД; и бойцов Алексея Токарева, Сергея Голика, Николая Клочкова, Цуркана. Причем именно Бурляй предложил ограбить этот дом №22, принадлежащий Данишевской и Кокорину, поскольку Кокорин - старый приятель его отца, они занимались в одном спортзале.

Сергей Орлов Соцсети

- Почему возникла путаница с номерами домов, которые собирались грабить? Сначала звучал адрес ул. Тихая, 30.

- Более того. Когда 3 декабря участников операции по поимке домушников собирали в Шевченковском райотделе, то там сказали, что грабить будут дом по адресу Корнейчука, 29. Так какой дом собирались грабить бандиты? Когда мы стали выяснять, оказалось, что засада сидела не только в недостроенном доме, но и в домах №29 и 30. В дом 29 экс-руководитель угрозыска Киевской полиции Курята и глава Шевченковской полиции Приступа приезжали незадолго до событий. Там живет мама одного из сотрудников Шевченковского райотдела. Они попросили ее пригласить в гости хозяина дома №30 Александра Голицина. Тот был в шоке. Приступа еще показал ему его семейное фото, сделанное лет пять назад, где Голицин вместе с детьми и женой. Откуда у него взялось фото? Оно могло быть только у Голицина или у бандитов.

- И что дальше?

- В объяснении сотрудников полиции и охраны ГСО говорится, что от дома №22, где сработала сигнализация в ту ночь, вело пять следов. Т.е. было пять преступников. А вот до леса добежал только один. Где же четверо? Вероятно, они зашли в дом №29. То есть они сидели там!

- Сразу после трагедии хозяйка дома №22 Данишевская утверждала, что ее дом никто не грабил. Потом выяснилось, что ограбили?

- С ней тоже нужно разбираться, и она также должна быть на суде. Потому что во время расстрела на втором этаже дома кто-то явно был, на одном из видео видно, что кто-то там светит фонариком и ходит. Явно грабитель.

Александр Орлов с супругой Ниной часто напоминают власти, что дело не закончено Соцсети

- Что вы выяснили о последних минутах жизни вашего сына?

- Он был сотрудником ГСО и прибыл на место после того, как в доме №22 сработала сигнализация. Смерть ребят можно было легко предотвратить. Когда они прибыли, за всем этим наблюдали разведчики из недостроенного дома, также погибшие Рудько и Маница. Рудько позвонил Мелихову (он руководил разведчиками в операции в Княжичах) и говорит, я не понимаю что это за бандиты, они стоят там курят, разговаривают. Бандиты так себя не ведут вольготно. Может, это сотрудники ГСО? На что Мелихов ему ответил: какое ГСО, мы с ними связывались, тут не должно быть ГСО.

Когда Сережа и Женя взяли этих разведчиков, приняв их за грабителей, и усадили в свою машину, то Сергей включил диктофон. Сергей представился Рудьку: я сотрудник полиции охраны, что вы тут делаете? Рудько ответил: не ваше дело, что хотим, то и делаем. Вы завтра тут работать не будете, вы не знаете, кого задержали, завтра будете на коленях ползать. Сергей отвечает – нет, мы не будем ползать, а вас сейчас доставим в райотдел, и вы там уже будете ползать. Он посветил фонариком на Рудько. В это время слышно, что подъехал бус. Сергей говорит, вот за вами уже приехали. Рудько отвечает: это не за нами, а за вами. И в это время раздаются выстрелы и их всех убивают.

Мариновский (следователь Шевченковского райотдела) также наблюдал за всем этим, он видел, что подъехали сотрудники ГСО, почему не отозвал разведчиков, не сказал - уходите, сюда ГСОшники приехали. Они видели, что ГСОшники взяли разведчиков,и ни Мелихов, ни Иващенко (тоже руководил разведчиками в Княжичах), ни Мариновский не сказали – наших ребят взяли, давайте выходим, хватит прикрывать спецоперацию, идем разбираться и выяснять, кто такие. Никто из них этого не сделал! Их просто отправили на убой, потому что они им были не нужны.

- После расстрела и работы криминалистов полиции в округе даже журналисты находили гильзы. Как вы оцениваете это?

- Понимаете, все руководство райотдела полиции, столичной полиции туда слетелось. Но они оградили ленточкой только место трагедии. Они даже до леса не дошли. Такое впечатление, что место осматривали какие-то колхозники, простите, а не профессиональные полицейские. КОРД выехал на задание, взял с собой табельное оружие, патроны, и еще в карманы набрали неучтенные пули. Потом они эти гильзы подбирали. Там было и неучтенное оружие, доставленное из АТО.

Я уверен, что в Княжичах погибли не пять человек, а больше. Сам Бурляй уже говорил, что когда их вызвали в Киев 6 декабря, то один из сотрудников умер от сердечного приступа. Их в АТО что ли таких слабых берут?

- Какие еще нестыковки вы находите?

- До сих пор мы не знаем, кто именно стрелял в моего сына. Они все списывают на погибшего кордовца Валецкого. Я не верю в то, что один человек это сделал. Там стреляли с двух сторон. У Сережи пули срезали даже пальцы на руке, он руку как раз на руле держал и сидел в полоборота. Я не знаю, кто выпустил в него 11 пуль.

Вызывает недоумение и то, как проводили судмедэкспертизу. Даже медэксперт в шоке, говорила, что ей тела ребят привезли уже раздетыми и помытыми. Зачем, если она должна провести экспертизу. Я сначала ругался со следователем, а потом понял, что там с самого начала пытались скрыть все следы. Оружие даже не сразу отдали в Генпрокуратуру, оно находилось в МВД, почему?

- Кому-то сейчас выбрана мера пресечения?

- Нет. Куряте избирали домашний арест, но потом отменили. Вернули на работу и даже решили вернуть всю зарплату. Мариновскому отменили домашний арест, Куряте тоже. Только у Иващенко и Мелихова домашний арест. Дело банды находится в суде, это дело по ограблению дома Данишевской. Но движения там пока нет. Бурляй вышел на пенсию, Клычкова уволили только в прошлом году.

Я был на приеме в ГПУ у первого зама генпрокурора, он пообещал, что все виновные будут наказаны. Я просил поменять следователя. Ранее дело вел Зинченко, потом его передали другому следователю и теперь он мне пишет одно, а делает другое.