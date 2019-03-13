Руководил "Беркутом" на Майдане: вокруг генерала Нацгвардии вспыхнул скандал

Экс-руководитель департамента гражданской безопасности МВД Владимир Гриняк, которого судят за преступлениях против участников Евромайдана, продолжает занимать руководящую должность в Нацгвардии.

Его обвиняют в соучастии в организации убийства участников протестов в 2014 году и препятствовании митингам, но силовика не только не уволили, а и повысили, говорится в программе "Слідство.info" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Генерал Гриняк считает, что дело против него сфабриковали, однако журналистские расследования утверждают, что именно он руководил действиями "Беркута" в день расстрела протестующих.

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18 февраля 2014 года, в один из дней массовых убийств, Гриняк "засветился" на пяти камерах видеонаблюдения в правительственном квартале рядом с другими силовиками. На одном из снимков он держал в руках предмет, похожий на оружие. После этого он начал бежать за грузовиком, за рулем которого был активист.

Гриняк Слідство.info

В 2016-м Гриняку объявили о подозрении, но суд решил его не арестовывать и оставить на службе. Он продолжает быть генералом и занимать руководящую должность в Национальной гвардии, а журналистам говорит, что сам стоял на Майдане.

"Министр Захарченко (Виталий, экс-глава МВД времен Януковича. – Ред.) за то, что я и моя семья стояли на Майдане, отстранил от любых функциональных обязанностей. Даже не пускал меня на совещания", ‒ заявил он.

Однако в поручении от 18 февраля 2014-го Гриняка назначили руководителем отряда МВД. В этот же день силовик более 20 раз говорил пот телефону с замминистра внутренних дел Виктором Ратушняком, который ныне скрывается в другой стране.

Гриняка назначили руководителем Bihus.info

"В некоторых моментах Гриняк был высшим руководителем, человеком с самой высокой должностью среди представителей милиции, которые осуществляли общее руководство и координацию "беркутовцев", ‒сообщила адвокат семей убитых и потерпевших на Майдане Евгения Закревская.

Владимир Гриняк Слідство.info

В 2018 году над Гриняком начался суд, но за все время судьи не смогли рассмотреть дело по сути. На заседания к генералу приходила "группа поддержки" в лице мужчин, представлявшихся "Самообороной Майдана". Они занимались тем, что мешали журналистам задавать любые вопросы о событиях 18 февраля.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале вокруг бывшего сотрудника внутренних войск Украины, полковника Василия Пилипенко разгорелся скандал. В 2014 году его обвинили в избиении участников Революции Достоинства, а в 2018-м ‒ назначили заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом.

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