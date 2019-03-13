Дело о подкупе избирателей: нардепа от БПП вызвали на допрос

Национальная полиция вызвала на допрос народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко Сергея Березенко из-за обвинений в причастности к массовой скупке голосов.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он раскрыл подробности.

"Обращение от Нацполиции поступило сегодня в Верховную Раду. Березенко вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта, в 10.00, по адресу: улица Богомольца, 10. Согласно сообщению, дело по подкупу открыто в ЕРДР 6 февраля", – написал журналист.

Сергей Березенко capital.ua

В комментарии LIGA.net правоохранители заявили, что планируют допросить Березенко по делу о возможном подкупе избирателей. "Безусловно логика есть, поскольку есть заявление", – пояснили в полиции.

Однако правоохранители отметили, что не могут подтвердить, получил ли уже нардеп приглашение на допрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Команду действующего президента Украины Петра Порошенко обвинили в организации схемы тотальной скупки голосов на будущих выборах.

В свою очередь Березенко опроверг информацию и заявил, что "выборы проплатить нереально".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу.

Аваков сообщил, что член БПП Березенко фигурирует в уголовных делах по факту подкупа, а нардеп в Facebook потребовал личных извинений от Авакова за информацию, которая "унижает честь, достоинство и политическую репутацию".

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