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Дело о корупции в ГСЧС: суд подтвердил восстановление экс-замглавы службы Стоецкого

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Суд подтвердил восстановление в должности экс-заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого, которого подозревали в коррупционной схеме вместе с бывшим главой службы Сергеем Бочковским.

Такое решение принял 12 марта Шестой апелляционный административный суд в Киеве, оставив без изменений позицию первой инстанции, передает LIGA.net.

Отметим, в мае 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил его на должности замглавы ГСЧС с 25 марта 2015 года, а также постановил взыскать с ведомства 464 тыс. грн за время вынужденного прогула.

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Василий Стоецкий и Сергей Бочковский в 2015 году

Василий Стоецкий и Сергей Бочковский в 2015 году

Politeka

Отмечается, что апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Кабмина, ГСЧС и МВД. Однако, новое решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Напомним, Окружной административный суд Киева также восстановил в должности главы ГосЧС второго фигуранта коррупционного скандала Сергея Бочковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году руководство ГСЧС было задержано правоохранителями прямо на заседании Кабмина из-за подозрения в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов у компаний "Юкойл" и "Альянс".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
ГосЧС
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