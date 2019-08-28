Дело о госизмене Вышинского: прокуроры пошли на уступку

Прокуроры в суде Киева заявили, что не против смягчения меры пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство.
Об этом стало известно 28 августа в ходе заседания суда в Киеве, где рассматривается жалоба на продление ареста журналиста.
В свою очередь сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство.
Вышинский в суде
"Ваша честь, я подчеркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе не затягивая и не избегая судебные заседания. Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия в той форме, в которой суд сочтет возможным", - заявил Вышинский.
Суд удалился для принятия решения.
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Напомним, что Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский.
Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.
При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское.
19 июля арест Вышинскому был продлен до 19 сентября без определения размера залога.
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