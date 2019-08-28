Дело о госизмене Вышинского: прокуроры пошли на уступку

Прокуроры в суде Киева заявили, что не против смягчения меры пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене, на личное обязательство.

Об этом стало известно 28 августа в ходе заседания суда в Киеве, где рассматривается жалоба на продление ареста журналиста.

В свою очередь сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство.

Вышинский в суде

"Ваша честь, я подчеркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе не затягивая и не избегая судебные заседания. Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия в той форме, в которой суд сочтет возможным", - заявил Вышинский.

Суд удалился для принятия решения.

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Напомним, что Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

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