Дело о ДТП с тещей Притулы могут замнуть: юрист указал на нюансы

Дело тещи шоумена Сергея Притулы и одиозного политика Виталия Хомутынника Лилии Сопельник, которая 22 августа совершила жуткое ДТП в Киеве, наехав на мать с 9-летним сыном, могут "спустить на тормоза".
Такое убеждение высказал адвокат потерпевших Юрий Сухов в программе "После всего" на "24 канале". По его словам, на ход расследования могут существенно повлиять те факты, что водитель якобы перепутала педали, а кроме этого, имеет еще и какое-то заболевание.
"Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если знала, что имеет болезнь, которая мешает водить, то это – отягчающие обстоятельства", – говорит он.
ДТП с участием Лилии Сопельник
А вот адвокат Сопельник Елена Сторожук уверена, что ее клиентке стало резко плохо за рулем и педалей та не перепутывала. Она отмечает, что все это еще предстоит установить в ходе досудебного расследования – в частности, путем экспертиз и экспериментов.
Со своей стороны Сухов опять же подчеркнул, что ввиду на физическое состояние, Сопельник могут признать невменяемой. Не разделяет он и избрания ей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.
"Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время", – отметил юрист.
Также во время его разговора с журналистом раскрылся еще один важный нюанс. В частности, хотя первый зять Лилии Сопельник Сергей Притула публично пообещал, что не будет вмешиваться в ход расследования, то есть еще один и не менее влиятельный зять Виталий Хомутынник.
"Он несколько созывов подряд был народным депутатом. И вообще был очень влиятельным во времена президентства Януковича и впоследствии – Порошенко. У него есть связи в СБУ", – подчеркнул ведущий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.
За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Хомутынника.
Пострадавший в ДТП 9-летний мальчик остался живим, его доставили в столичную детскую больницу "Охматдет".
Притула впервые прокомментировал аварию с участием своей тещи.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сопельник. Ей назначили домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения действовала до 22 октября 2019 года.
Семья женщины не предложила помощь пострадавшим.
Пострадавших якобы обвинили в отказе рассматривать предложение о материальной помощи в лечении.
Между адвокатами Сопельник и потерпевших в резонансном ДТП разгорелся спор из-за финансовой помощи.
Мальчика Ростислава, который пострадал в аварии с тещей Притулы и Хомутынника, выписали из больницы. Его мама Анжела еще продолжала лечение, ей провели очередную операцию.
Пострадавший в ДТП, которое 22 августа в Киеве совершила Лилия Сопельник, мальчик начал понемногу ходить. Его мать выписали из больницы, но состояние женщины все еще было слабым.
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