Дело о ДТП с тещей Притулы могут замнуть: юрист указал на нюансы

Дело тещи шоумена Сергея Притулы и одиозного политика Виталия Хомутынника Лилии Сопельник, которая 22 августа совершила жуткое ДТП в Киеве, наехав на мать с 9-летним сыном, могут "спустить на тормоза".

Такое убеждение высказал адвокат потерпевших Юрий Сухов в программе "После всего" на "24 канале". По его словам, на ход расследования могут существенно повлиять те факты, что водитель якобы перепутала педали, а кроме этого, имеет еще и какое-то заболевание.

"Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если знала, что имеет болезнь, которая мешает водить, то это – отягчающие обстоятельства", – говорит он.

ДТП с участием Лилии Сопельник

А вот адвокат Сопельник Елена Сторожук уверена, что ее клиентке стало резко плохо за рулем и педалей та не перепутывала. Она отмечает, что все это еще предстоит установить в ходе досудебного расследования – в частности, путем экспертиз и экспериментов.

Со своей стороны Сухов опять же подчеркнул, что ввиду на физическое состояние, Сопельник могут признать невменяемой. Не разделяет он и избрания ей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время", – отметил юрист.

Также во время его разговора с журналистом раскрылся еще один важный нюанс. В частности, хотя первый зять Лилии Сопельник Сергей Притула публично пообещал, что не будет вмешиваться в ход расследования, то есть еще один и не менее влиятельный зять Виталий Хомутынник.

"Он несколько созывов подряд был народным депутатом. И вообще был очень влиятельным во времена президентства Януковича и впоследствии – Порошенко. У него есть связи в СБУ", – подчеркнул ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пострадавший в ДТП, которое 22 августа в Киеве совершила Лилия Сопельник, мальчик начал понемногу ходить. Его мать выписали из больницы, но состояние женщины все еще было слабым.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!