Судья вела громкие дела, а муж "воевал" с СБУ и бандитами: подробности взрыва в Ривне

Взрыв во дворе особняка ривненской судьи и ее мужа-бизнесмена вызвал нешуточный резонанс. В то, что преступники могли ошибиться - мало кто верит. Тем более, что два года назад семья Павлюк уже получала похожий "сюрприз".

Кто мог "передать предупреждение", какие дела вела судья, а также об "особенностях бизнеса" ее мужа - в материале OBOZREVATEL.

Версия 1: давление на мужа-бизнесмена

По данным нашего источника, взрыв гранаты во дворе элитного домовладения в Ривне – это предупреждение мужу судьи Ривненского апелляционного хозяйственного суда Ирины Павлюк – бизнесмену Вадиму Павлюку. Мужчину связывают с деятельностью рынка "Морион" в центре города.

По словам нашего собеседника, Вадим Павлюк будто бы однажды "кинул" одного из своих партнеров, а тот был из бывших бандитов.

"Мое субъективное мнение: с Павлюком сводят личные счеты", - рассказал источник.

Вадим Павлюк Скриншот видео ТРК "Ритм"

У Павлюка также ранее был конфликт с руководством областного управления Службы безопасности Украины, о чем он заявил в одном из своих интервью в 2013 году.

"Как-то мне позвонил подполковник СБУ и предложил встретиться. Мол наше предприятие хорошо зарабатывает, надо делиться. Сказал ежемесячно перечислять их благотворительной организации "Щит Ривненщины" сумму, эквивалентную 2 тысячам долларов. Я согласился, потому что СБУ солидная организация. С 22 февраля по 31 мая перечислил им 63 тысячи гривен. А потом подумал: "Такие деньги не лишние и нам. И какое отношение имеет СБУ к рынкам?" Отказался", - рассказал Павлюк в интервью Gazeta.ua.

После этого, по утверждению Павлюка, началась мощное давление на его бизнес - со стороны СБУ, полиции, финансовой инспекции и т.д.

Инициатором Вадим Павлюк считал замначальника Ривненского СБУ Олега Назарука - якобы он с братом-бизнесменом задумали "отжим" рынка в центре города. Брат Назарука, по утверждению Павлюка, взаимодействовал с местным криминалитетом. А сотрудника СБУ плотно связывали с янтарной мафией.

Взрыв гранаты в Ривне

Версия 2: объект давления - судья

По мнению другого источника OBOZREVATEL, также пожелавшего остаться неизвестным, взрыв гранаты в доме Павлюков – предупреждение судье.

Ирина Павлюк

Из открытых источников известно, что служительница Фемиды входит в состав Судебной палаты 1 Ривненского апелляционного хозяйственного суда, которая специализируется на рассмотрении дел по банкротству и других споров. Дела громкие, скандальные - на кону зачастую космические суммы.

На сайте Высшего совета правосудия журналисты OBOZREVATEL обнаружили данные, которые гипотетически могли являться поводом для сведения счетов с судьей.

В мае 2017 года во Вторую дисциплинарную палату поступила жалоба от адвоката, который действовал в интересах ПАО "Полонський гірничий комбінат".

Жалоба была направлена на действия судей Высшего хозяйственного суда Украины и на судей Ривненского апелляционного хозсуда, среди которых фигурировала и Ирина Павлюк.

По мнению адвоката, во время рассмотрения дела по банкротству комбината были серьезные нарушения.

Так, судьи Высшего хозсуда Украины во время рассмотрения дела будто бы применили норму закона, которая потеряла актуальность, а судьи Ривненского апелляционного хозяйственного суда обосновали постановление выдуманными обстоятельствами, которые, цитируем: "не были подтверждены доказательствами в деле, не учитывали доводов должника и арбитражного управляющего про необоснованность апелляционной жалобы".

Также судьи, по данным адвоката, указали на возможность обжаловать постановление в суде, при том, что обжалование не предусмотрено законом.

Адвокат просил открытия дисциплинарного дела в отношении судей, но в этом ему было отказано.

Это не единственная жалоба на Ирину Павлюк. В 2011 году в Высший совет юстиции поступала жалоба от представителя ООО "КУА "Форвард" по поводу нарушений законодательства судьей Павлюк. Ситуация касалась рассмотрения хозяйственного дела № 5019/479/11 по иску ОАО "Рівненський завод тракторних агрегатів" к ПАО "Завод "Технопривод" о признании недействительным решения общего собрания. Павлюк просили уволить за нарушение присяги.

Однако члены Высшего совета юстиции признали, что основания для увольнения Ирины Павлюк за нарушения присяги – отсутствуют.

Профессиональная деятельность Ирины Павлюк, а также бизнес ее мужа вполне могли послужить причиной для "взрывного предупреждения". Отметим, преступники бросили гранату во двор в тот момент, когда супруги находились в доме, то есть явно не собирались убивать. В любом случае, расставить точки над "ї" должно следствие.