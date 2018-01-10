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Дело Ноздровской: СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого

10.9тЧитать новость на украинском

Полиция нашла орудие убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, а также следы кожи подозреваемого Юрия Россошанского под ее ногтями.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время обыско в доме Россошанского был найден нож.

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При этом следователи так и не обнаружили остатков сожженных вещей жертвы.

Также они нашли записку подозреваемого.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский якобы рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

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В свою очередь один из адвокатов семьи Ноздровских заявил, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве. Один из защитников также рассказал, что Юрий Россошанский в день трагедии выпивал у себя дома с кумом.

В то же время правоохранители утверждают, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого были установлены все детали убийства.

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